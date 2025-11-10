Депутат Госдумы пожаловался на сложность работы

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков пожаловался на тяжесть работы парламентариев, заявив, что у них не бывает отпусков.

«Работа депутата достаточно сложная. <…>У нас не бывает отпусков», — сказал Чепиков Metaratings.ru.

Политик добавил, что депутаты обязаны регулярно работать в регионах и оставаться на связи с избирателями, а деятельность требует высокого уровня вовлеченности.

Чепиков — двукратный олимпийский чемпион (Калгари-1988 и Лиллехаммер-1994) двукратный чемпион мира по биатлону (1989 и 2006 годы), участник шести Олимпийских игр.

Становился депутатом Государственной Думы седьмого и восьмого созывов. Он заседает в нижней палате парламента с октября 2016 года. До этого он работал в Законодательном собрании Свердловской области.