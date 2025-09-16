НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума предложила увеличить длительность отпуска

Источник:
Sibnet.ru
342 1

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовят законопроект об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней, сообщил автор инициативы Николай Новичков.

По мнению парламентария, на фоне значительного роста стрессовой нагрузки на работников текущий срок для восстановления трудоспособности человека в 28 дней уже устарел, передает РБК.

«Тот отпуск, который рассчитывался еще несколько десятилетий назад, конечно, нужно увеличивать. Потому что жизнь усложнилась, работа усложнилась, нагрузки повысились», — подчеркнул он.

Новичков уточнил, что увеличение продолжительности отдыха необходимо всем категориям работников. Законопроект планируется внести в Госдуму для рассмотрения в рамках осенней сессии.

В настоящее время Трудовой кодекс России гарантирует ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Для отдельных категорий работников действуют особые нормы отпусков, установленные отраслевыми законодательными актами.

Еще по теме
Краснова порекомендовали на пост главы Верховного суда
Губернатор Иркутской области Кобзев переизбрался на второй срок
Кадыров высказался о многочисленных наградах сына Адама
Путин наградил Медведева орденом
смотреть все
Политика #Россия #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Симоньян рассказала о состоянии после операции
Обсуждение (1)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏