Госдума предложила увеличить длительность отпуска

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовят законопроект об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней, сообщил автор инициативы Николай Новичков.

По мнению парламентария, на фоне значительного роста стрессовой нагрузки на работников текущий срок для восстановления трудоспособности человека в 28 дней уже устарел, передает РБК.

«Тот отпуск, который рассчитывался еще несколько десятилетий назад, конечно, нужно увеличивать. Потому что жизнь усложнилась, работа усложнилась, нагрузки повысились», — подчеркнул он.

Новичков уточнил, что увеличение продолжительности отдыха необходимо всем категориям работников. Законопроект планируется внести в Госдуму для рассмотрения в рамках осенней сессии.

В настоящее время Трудовой кодекс России гарантирует ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Для отдельных категорий работников действуют особые нормы отпусков, установленные отраслевыми законодательными актами.