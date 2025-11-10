НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Китай отменил ограничения на американский импорт

Источник:
Sibnet.ru
212 0
Флаг Китая
Фото: © Sibnet.ru

Китай с 10 ноября на год приостановил действие дополнительной пошлины на товары из США, сообщило Министерство финансов КНР. Пошлина составляла 24% и была введена в ответ на американские торговые ограничения.

При этом базовые тарифы в размере 10% будут сохранены. Ведомство назвало приостановку действия некоторых пошлин предпосылкой к стабильному развитию китайско-американских торгово-экономических отношений и глобальному процветанию.

Договоренности о снижении пошлин были достигнуты в ходе переговоров в конце октября председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. По итогам встреча была заключена торговая сделка.

Так, Соединенные Штаты отменили так называемый «фентаниловый тариф» — надбавку в 10% на все товары китайского экспорта на американском рынке. Стандартная ставка вернулась к 47%. Также было приостановлено введение дополнительных пошлин в 24% на китайские товары.

Американская Nvidia стала самой дорогой компанией в мире
Еще по теме
Распродажа 11.11: когда начнется и как пройдет
Wildberries запустил доставку дронами
Эксперты подсчитали средний годовой заработок владельца ПВЗ
Wildberries открыл виртуальную примерочную
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Шойгу выбрал место для нового города в Сибири
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Объект 3I/ATLAS отследили через китайский зонд
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

_ASUS__

вообще странно что не сбили если они целый орешник сбили !!! ... может они устали пока орешник сбивали

pepelmetal

Котелок закрылся, начинается прожарка

Юра121032

Разговор про бензин, а при чем здесь Украина?

_ASUS__

с этого города пойдёт падение украинской обороны причём лавинообразными темпами ... киевские нацистские...