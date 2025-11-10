Китай отменил ограничения на американский импорт

Китай с 10 ноября на год приостановил действие дополнительной пошлины на товары из США, сообщило Министерство финансов КНР. Пошлина составляла 24% и была введена в ответ на американские торговые ограничения.

При этом базовые тарифы в размере 10% будут сохранены. Ведомство назвало приостановку действия некоторых пошлин предпосылкой к стабильному развитию китайско-американских торгово-экономических отношений и глобальному процветанию.

Договоренности о снижении пошлин были достигнуты в ходе переговоров в конце октября председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. По итогам встреча была заключена торговая сделка.

Так, Соединенные Штаты отменили так называемый «фентаниловый тариф» — надбавку в 10% на все товары китайского экспорта на американском рынке. Стандартная ставка вернулась к 47%. Также было приостановлено введение дополнительных пошлин в 24% на китайские товары.