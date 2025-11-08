Трамп объяснил отмену встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что отменил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности Москвы к завершению российско-украинского конфликта.

«Я не захотел устраивать эту встречу, потому что не думал, что из нее выйдет что-то значительное», — сообщил Трамп после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, соответствующая запись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского президента, основным разногласием в ходе подготовки к встрече стало нежелание российской стороны объявлять перемирие до старта переговорного процесса с Киевом.

Орбан на пресс-конференции сказал, что встреча президентов России и США в Будапеште остается на повестке дня. По его словам, переговоры состоятся, когда для этого будут созданы условия.