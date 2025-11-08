НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп объяснил отмену встречи с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
332 1
Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Президент США Дональд Трамп рассказал, что отменил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности Москвы к завершению российско-украинского конфликта.

«Я не захотел устраивать эту встречу, потому что не думал, что из нее выйдет что-то значительное», — сообщил Трамп после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, соответствующая запись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского президента, основным разногласием в ходе подготовки к встрече стало нежелание российской стороны объявлять перемирие до старта переговорного процесса с Киевом.

Орбан на пресс-конференции сказал, что встреча президентов России и США в Будапеште остается на повестке дня. По его словам, переговоры состоятся, когда для этого будут созданы условия.

Еще по теме
Евросоюз запретил выдачу многоразовых виз россиянам
Запад неожиданно открыл второй фронт против Украины
Орбан рассказал, что мешает встрече Путина и Трампа
ЕС потребует изъять замороженные в Бельгии российские активы
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Объект 3I/ATLAS отследили через китайский зонд
Как ведет себя огонь в невесомости. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
50
Кортеж Анджелины Джоли задержали на Украине
45
Орбан рассказал, что мешает встрече Путина и Трампа
40
Что на самом деле празднуют в России 4 ноября
33
Президент Венесуэлы утвердил план войны с США
32
ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих