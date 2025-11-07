Вооруженные силы Украины в октябре установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих, ряды армии покинули 21 602 человека, сообщил в соцсетях бывший народный депутат Рады Игорь Луценко.

По его словам, это только официальные цифры. В действительности много случаев самовольного ухода части или дезертирства официально не регистрируются и не попадают в статистику, отметил украинский политик.

ВСУ от месяца к месяцу теряют все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей. Это все, по его словам, представляет реальную угрозу для существования Украины, подчеркнул бывший парламентарий.

Луценко добавил, что за последний год ряды украинской армии самовольно оставили в два раза больше военных, чем за первые 2,5 года российско-украинского конфликта.