НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих

Источник:
Sibnet.ru
287 14

Вооруженные силы Украины в октябре установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих, ряды армии покинули 21 602 человека, сообщил в соцсетях бывший народный депутат Рады Игорь Луценко.

По его словам, это только официальные цифры. В действительности много случаев самовольного ухода части или дезертирства официально не регистрируются и не попадают в статистику, отметил украинский политик.

ВСУ от месяца к месяцу теряют все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей. Это все, по его словам, представляет реальную угрозу для существования Украины, подчеркнул бывший парламентарий.

Луценко добавил, что за последний год ряды украинской армии самовольно оставили в два раза больше военных, чем за первые 2,5 года российско-украинского конфликта.

Тема: Военная операция на Украине
Украинские дроны атаковали Волгоград
Трамп высказался о «последней капле» в отношении России
Итальянский профессор призвал Зеленского посмотреть правде в глаза
Пушка М‑46 образца 1950 года хорошо показала себя в зоне СВО. ВИДЕО
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему хороший работник не годится в руководители
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Объект 3I/ATLAS совершил не объяснимый гравитацией маневр
Обсуждение (14)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

карат11

У этих персонажей вся жизнь показушная, там нет ни чести ни достоинства. Два клоуна на бюджетной кормушке.

dimans1000

Боятся применять ЯО, иначе это развяжер руки всем и будет конец помпеи

volmen

Питаться видимо он начал им при выходе из магазина,потому и зарулил в овраг.😊

Gladwin

Гомоочкарик никак не успокоится.