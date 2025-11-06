НАВЕРХ
«Росатом» научился производить ядерное топливо нового типа

Источник:
«Известия»
Технологию производства ядерного топлива нового типа разработали сотрудники научно-производственного объединения «Луч» (входит в Росатом).  Она станет основой для крупнотоннажного производства водорода в России.

Водород — это очень экологически чистый топливный элемент, результатом его сгорания является вода. Новую технологию будут использовать на Атомных энерготехнологических станциях (АЭТС), которые занимаются производством тепла для промышленности, пишут «Известия».  

Технология заключается в создании микротвэлов — керамических микрокапсул с сердечниками из диоксида урана, покрытые специальными защитными слоями. Диаметр капсул — менее 1 миллиметра. Их собирают в топливные компакты, в каждой из которых содержится около 4 тысяч микротвэлов. 

Как ведет себя огонь в невесомости. ВИДЕО

Компакты служат топливом для АЭТС с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором новейшего четвертого поколения. Технологию планируют отработать на опытно-промышленной линии до 2028 года, затем начнется серийное производство для опытной АЭТС.


Наука #Интересно
