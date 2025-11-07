Еврокомиссия (ЕК — исполнительный орган Евросоюза) в пятницу, 7 ноября потребует от Бельгии разрешить изъять замороженные российские активы, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Большая часть замороженных российских активов в размере 200 миллиардов евро находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии. Бельгийские власти отказываются их изымать. По их мнению, в результате такого шага Бельгия перестанет считаться надежным местом для хранения средств и столкнется с правовыми последствиями.

В Еврокомиссии опасаются, что без изъятия российских активов странам ЕС придется выделять помощь Киеву из собственных бюджетов, иначе Украина уже весной столкнется с нехваткой средств.

«Как мы можем взять 140 миллиардов евро из европейского бюджета в это время года? Это невозможно», — сказал неназванный замминистра финансов одной из стран ЕС.

На встрече 7 ноября чиновники ЕК собираются переубедить представителей Бельгии. Они надеются, что правительство Бельгии смягчит позицию, осознав, что реальных альтернатив изъятию российских активов у ЕС нет.

Бельгия, в свою очередь, требует от стран ЕС и ЕК разделения ответственности за изъятие средств, чтобы ей не пришлось единолично выплачивать компенсацию в случае, если Россия в судах оспорит экспроприацию своих активов.