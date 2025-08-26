НАВЕРХ
Премьер Бельгии предостерег от конфискации активов России

Конфискация российских суверенных активов является непростым делом и имела бы системные последствия, заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

«Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», — цитирует бельгийского премьера ТАСС.

Де Вевер отметил, что активы Центробанка РФ «юридически неприкосновенны», их конфискация приведет к тому, что другие страны выведут суверенные средства из ЕС, опасаясь аналогичных решений.

В настоящее время на площадке депозитария Euroclear в Бельгии блокируются чуть более 200 миллиардов евро, которые являются активами Центробанка РФ. Россия считает такую заморозку незаконной.

