Что можно и нельзя 6 ноября: приметы на Светец

Плохой приметой на 6 ноября считалась разбитая посуда
Фото: © pxhere.com

День чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» отмечается 6 ноября по народному календарю. В народе дата известна как Светец, с ней связаны приметы и традиции. Так, 6 ноября нельзя бить посуду и зеркала, примерять обувь и давать свою одежду другим людям.

Очень плохой приметой на 6 ноября считалась разбитая посуда или зеркала — это сулило неприятности или болезни. Но если неприятность случилась, осколки обрызгивали святой водой, чтобы избежать последствий.

Под запретом на Светец работа в тишине — если человек что-то делает, он обязательно должен был вести разговоры или петь песни.

Не разрешалось в этот день мерить чужую обувь — считалось, что так можно перенять болезни и невзгоды прежнего хозяина. И не рекомендовалось давать кому-то свою одежду, чтобы не потерять удачу.

На Светец не прогоняли со двора собак, особенно со светлой шерстью, так как присутствие таких псов сулило скорую прибыль и везение.

Есть и погодные приметы, связанные с 6 ноября. Так, северный ветер в этот день обещает метель и крупный снег. Если к дате на березе оставались листья, устойчивый снежный покров ожидали только к декабрю.

Название Светец связано с тем, что с этой даты начинались традиционные зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки вместе занимались рукоделием при свете лучины — отсюда и пошло народное прозвище праздника.

Приметы для дома: что принесет удачу
Жизнь #Религия #Приметы
