НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам напомнили про смену страховщика пенсионных накоплений

Источник:
Sibnet.ru
322 0

Россияне с пенсионными накоплениями до 1 декабря вправе выбрать или сменить своего страховщика, напомнил Социальный фонд России. Это можно сделать в любом отделении фонда без привязки к месту жительства либо через «Госуслуги».

Можно держать свои пенсионные накопления в Социальном фонде России, который выступает в роли страховщика, или перевести их в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Страховщики инвестируют пенсионные накопления через управляющие компании.

Менять страховщика можно, переходя из Социального фонда в НПФ и обратно, а также из одного НПФ в другой. До 31 декабря у граждан также есть право отменить свое решение о переводе денег другому страховщику.

По правилам, россияне могут менять страховщика ежегодно. При этом переводить пенсионные накопления без потери инвестиционного дохода возможно не чаще, чем один раз в пять лет, однако из нормы есть исключение.

Если страховщиком является Социальный фонд, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.

Как проверить трудовой стаж через «Госуслуги»
Еще по теме
Почему нельзя писать в сообщениях «возврат долга»
Банки наградят за возврат денег жертвам мошенников
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске одним словом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
39
Что на самом деле празднуют в России 4 ноября
23
Пушка М‑46 образца 1950 года хорошо показала себя в СВО. ВИДЕО
20
Пентагон начал подготовку к боевым действиям в Нигерии
14
WP назвала «Посейдон» и «Буревестник» супероружием России
14
Итальянский профессор призвал Зеленского посмотреть правде в глаза