Россиянам напомнили про смену страховщика пенсионных накоплений

Россияне с пенсионными накоплениями до 1 декабря вправе выбрать или сменить своего страховщика, напомнил Социальный фонд России. Это можно сделать в любом отделении фонда без привязки к месту жительства либо через «Госуслуги».

Можно держать свои пенсионные накопления в Социальном фонде России, который выступает в роли страховщика, или перевести их в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Страховщики инвестируют пенсионные накопления через управляющие компании.

Менять страховщика можно, переходя из Социального фонда в НПФ и обратно, а также из одного НПФ в другой. До 31 декабря у граждан также есть право отменить свое решение о переводе денег другому страховщику.

По правилам, россияне могут менять страховщика ежегодно. При этом переводить пенсионные накопления без потери инвестиционного дохода возможно не чаще, чем один раз в пять лет, однако из нормы есть исключение.

Если страховщиком является Социальный фонд, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.