Человек и космос
Человек и космос
Объект 3I/ATLAS совершил не объяснимый гравитацией маневр

Межзвездный объект 3I/ATLAS
Фото: Images taken by Elena Sabbi, Brian Lemaux, Siyi Xu, Leilani Lozi, and Manuel Paredes as part of program GS-2025B-DD-103, "Decoding Interstellar Messengers: A Chemical Study of 3I/ATLAS". The raw images are publicly available for download in the Gemini Observatory Archive hosted by NOIRLab. The image is processed, median stacked, and colorgraded by User:Nrco0e. / CC BY 4.0

Межзвездный объект 3I/ATLAS при приближении к Солнцу совершил маневр, который не может быть объяснен гравитацией, сообщил астрофизик Гарвардского университета Авраам Леб.

Леб в своем блоге привел данные о радиальном и поперечном ускорении 3I/ATLAS из доклада NASA. Ученый предположил, что ускорение объекта могло быть вызвано «неизвестной силой», которая действовала на него.

«Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение ноября и декабря 2025 года», — подчеркнул Леб.

3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения. По мнению Леба, траектория движения объекта поднимает вопрос о его внеземном разуме.

Согласно расчетам, 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS приблизится к Земле на минимальное расстояние — около 267 миллионов километров. Астроном шутил, что 3I/ATLAS «пришлет человечеству мини-зонды в качестве рождественских подарков».

