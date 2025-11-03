Объект 3I/ATLAS совершил не объяснимый гравитацией маневр

Межзвездный объект 3I/ATLAS при приближении к Солнцу совершил маневр, который не может быть объяснен гравитацией, сообщил астрофизик Гарвардского университета Авраам Леб.

Леб в своем блоге привел данные о радиальном и поперечном ускорении 3I/ATLAS из доклада NASA. Ученый предположил, что ускорение объекта могло быть вызвано «неизвестной силой», которая действовала на него.

«Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение ноября и декабря 2025 года», — подчеркнул Леб.

3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения. По мнению Леба, траектория движения объекта поднимает вопрос о его внеземном разуме.

Согласно расчетам, 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS приблизится к Земле на минимальное расстояние — около 267 миллионов километров. Астроном шутил, что 3I/ATLAS «пришлет человечеству мини-зонды в качестве рождественских подарков».