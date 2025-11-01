НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Доказано существование черных дыр второго поколения

Источник:
The Astrophysical Journal Letters
96 0

Астрономы обнаружили черную дыру «второго поколения», ранее такой класс считался гипотетическим. Они образуются в результате повторного слияния с другим объектом меньшей массы.

Две черные дыры могут сливаться друг с другом, порождая более массивный объект. В некоторых случаях новорожденная черная дыра может снова вступить в процесс слияния, если для этого найдется подходящий компаньон. Именно так возникает черная дыра «второго поколения».

Исследователи обратили внимание на необычные сигналы, зафиксированные с помощью гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, VIRGO и KAGRA. События под названием GW241011 и GW241110 отличались от прочих особой мощностью и продолжительностью.

Они указали на слияние черных дыр с необычайно высокими и асимметричными спинами — параметрами, определяющими скорость вращения этих объектов, говорится в статье специалистов, опубликованной The Astrophysical Journal Letters.

Аномально быстрое вращение черных дыр и разная направленность их орбит подтвердило, что речь идет о двойной системе, в которой как минимум одна черная дыра уже один раз проходила процесс слияния.

Изучение черных дыр «второго поколения» поможет исследователям понять, как формируются сверхмассивные черные дыры, которые мы наблюдаем сегодня в центрах галактик.

Может ли крошечная черная дыра убить человека
Тема: Человек и космос
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Солнце впервые с начала 2025 года «затихло»
Зеленый НЛО: загадочный объект пролетел над Москвой
Объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Солнцем
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Солнцем
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

-Керя-

Опять Россияне виноваты в инфляции! И ни слова одорожании бензина и электроэнергии...

Удавиков

сразу понятно, что барышня представляет интересы кучки барыг

Удавиков

Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году, поднявшись на четвертое место...

Uynachalnica

Кому тут из местных зарплату немерено поднимали?