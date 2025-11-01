Доказано существование черных дыр второго поколения

Астрономы обнаружили черную дыру «второго поколения», ранее такой класс считался гипотетическим. Они образуются в результате повторного слияния с другим объектом меньшей массы.

Две черные дыры могут сливаться друг с другом, порождая более массивный объект. В некоторых случаях новорожденная черная дыра может снова вступить в процесс слияния, если для этого найдется подходящий компаньон. Именно так возникает черная дыра «второго поколения».

Исследователи обратили внимание на необычные сигналы, зафиксированные с помощью гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, VIRGO и KAGRA. События под названием GW241011 и GW241110 отличались от прочих особой мощностью и продолжительностью.

Они указали на слияние черных дыр с необычайно высокими и асимметричными спинами — параметрами, определяющими скорость вращения этих объектов, говорится в статье специалистов, опубликованной The Astrophysical Journal Letters.

Аномально быстрое вращение черных дыр и разная направленность их орбит подтвердило, что речь идет о двойной системе, в которой как минимум одна черная дыра уже один раз проходила процесс слияния.

Изучение черных дыр «второго поколения» поможет исследователям понять, как формируются сверхмассивные черные дыры, которые мы наблюдаем сегодня в центрах галактик.