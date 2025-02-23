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Может ли крошечная черная дыра убить человека

Источник:
Sibnet.ru
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Профессор физики университета Вандербильта Роберт Дж. Шеррер ответил на вопрос, может ли убить человека микроскопическая черная дыра размером с атом, но массой как у астероида.

В 1974 году писатель-фантаст Ларри Нивен задался вопросом, можно ли с помощью микроскопической черный дыры убить человека. Шерер изучил проблему с точки зрения фундаментальной науки.

Эти загадочные комические объекты образовались сразу после Большого взрыва еще до рождения звезд. Они должны быть слишком малы, но обладать огромной массой. Их существования предсказали теоретически. В жизни их наука не наблюдала.

У микроскопических черных дыр есть два поражающих фактора:

Приливные силы. Это способность растягивать материю. Если дыра пройдет через руку или ногу, человек даже не заметит. А вот попадание в голову разрушит клетки мозга. Даже минимальная разница в силе разорвет нейроны, говорится в работе ученого, опубликованной библиотеке препринтов arXiv.

Ударные волны. При попадании черной дыры в тело она создаст волну плотности, которая разрушит клетки и нагреет окружающие ткани. Это будет эквивалентно попаданию пули 22-го калибра.

Правда, шансы столкнуться с микроскопической черной дырой ничтожно малы. Профессор оценил вероятность такого события в один к 10 триллионам.

Найдена возможность выжить в Черной дыре
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