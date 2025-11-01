НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ потеряли бригаду и полк в Сумской области

Источник:
РИА Новости
ВСУ почти полностью потеряли 71-ю бригаду и 225-й полк в лобовых атаках в Сумской области, сообщил журналистам анонимный источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ в "мясных" штурмах практически полностью сточило подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка», — цитирует собеседника РИА Новости.

Источник уточнил, что в настоящее время доукомплектование украинских подразделений, понесших серьезные потери, происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров, чтобы обезопасить приграничные территории Курской области.

