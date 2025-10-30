Стоимость ОСАГО достигла дна

Средняя стоимость полисов ОСАГО в России опустилась до нижней точки, заявил глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, дальше показатель будет только расти.

Сейчас на рынке ОСАГО наблюдаются две тенденции: снижение страховых премий при одновременном росте выплат, уточнил эксперт. Это происходит благодаря снижению издержек страховщиков и укреплению рубля, передает РИА Новости.

По данным страховщиков, средняя премия по ОСАГО в России за январь — сентябрь 2025 года составила 7274 рубля. При этом в отдельных субъектах РФ с низкими коэффициентами аварийности стоимость полисов лишь немного превышает 5 тысяч рублей.

По прогнозу Уфимцева, стоимость ОСАГО скоро вырастет на 2-3%. Также он пообещал к концу года представить обновленные справочники средней стоимости автозапчастей, материалов и нормо-часа работ, однако изменения не должны привести к скачку стоимости полисов.