НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Экстремальную погоду спрогнозировали для регионов Сибири

Источник:
ТАСС
263 0
Снегопад
Фото: Sibnet.ru

Сибирские регионы предстоящей зимой ожидает экстремальная погода, неблагоприятные метеорологические явления связаны с глобальным потеплением, сообщил проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета Сергей Верховец.

«Успокаивать людей здесь нельзя — надо предупреждать, что такие неблагоприятные явления будут все чаще и чаще, амплитуда (сила) их будет только расти», — цитирует климатолога ТАСС.

Из-за глобальных изменений климата жители Сибири будут чаще обычного сталкиваться с экстремальными ветрами, локальными заморозками и пиковыми осадками, когда за сутки выпадает месячная норма осадков в виде снега или дождя, отметил Верховец.

Эксперт напомнил, что в Сибири последние десять лет отмечается повышение среднезимней температуры воздуха на два и более градусов от значений, фиксируемых в прошлом веке.

Как улучшить воздух в квартире
Еще по теме
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Экстремальные холода накрыли Сибирь
Погода в России перешла в зимний режим
Пробки образовались на трассах «Байкал» и «Амур»
смотреть все
Жизнь #Погода
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Пулемет ГШГ показал фантастическую скорострельность. ВИДЕО
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
29
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
22
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
21
Заработали новые наказания для иноагентов
20
Путин сообщил о завершении испытаний суперракеты «Буревестник»