Экстремальную погоду спрогнозировали для регионов Сибири

Сибирские регионы предстоящей зимой ожидает экстремальная погода, неблагоприятные метеорологические явления связаны с глобальным потеплением, сообщил проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета Сергей Верховец.

«Успокаивать людей здесь нельзя — надо предупреждать, что такие неблагоприятные явления будут все чаще и чаще, амплитуда (сила) их будет только расти», — цитирует климатолога ТАСС.

Из-за глобальных изменений климата жители Сибири будут чаще обычного сталкиваться с экстремальными ветрами, локальными заморозками и пиковыми осадками, когда за сутки выпадает месячная норма осадков в виде снега или дождя, отметил Верховец.

Эксперт напомнил, что в Сибири последние десять лет отмечается повышение среднезимней температуры воздуха на два и более градусов от значений, фиксируемых в прошлом веке.