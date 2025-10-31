НАВЕРХ
Разработан российский аналог системы бурения

ТАСС
Действующий прототип системы для наклонного бурения нефтяных и газовых скважин, разработанный в Тверском госуниверситете
Действующий прототип системы для наклонного бурения нефтяных и газовых скважин
Фото: © Тверской госуниверситет

Студенты разработали действующий прототип роторно-управляемой системы для наклонного бурения нефтяных и газовых скважин, сообщила пресс-служба Тверского государственного университета (ТвГУ). Она может заменить ушедшие с рынка иностранные аналоги.

До 2022 года основной объем нефтесервисных услуг на рынке выполняли компании из США и Европы. После начала СВО иностранные компании приостановили работу или ушли из России. Разработка ТвГУ поможет получить востребованную в нефтегазовой отрасли технологию, сообщила ТАСС пресс-служба вуза.

Работа выполнена по заказу индустриального партнера — компании «Герс технолоджи», и в рамках федеральной программы «Сириус. Лето: начни свой проект».

Создан суперпрочный бетон

Исследования по разработке отечественной роторно-управляемой системы началась давно, и первая российская установка успешно прошла испытания в 2015 году. Еще один аналогичный образец тверской компании «Герс» был показан в 2019 году.

Наука #Интересно #Недра и ТЭК
