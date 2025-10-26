НАВЕРХ
Создан суперпрочный бетон

Цемент, который обеспечивает бетону прочность в 17 раз больше обычного, создали ученые Принстонского университета. На идею их натолкнуло структура перламутра, которым покрыты раковины моллюсков.

Ученые постоянно стараются сделать хрупкие материалы вроде бетона или керамики более прочными и долговечными. Исследователи из Принстона взяли за основу строение перламутра, в котором микроскопические шестиугольники известняка скреплены мягким биополимером, своеобразным органическим клеем. Такое строение придает сразу и прочность, и гибкость. 

«Если мы научимся предотвращать распространение трещин, бетон станет не только крепче, но и безопаснее», — цитирует соавтора исследования Шашанка Гупту журнал Popular mechanics.

Ученые сделали три типа многослойных балок, где чередовались листы цементного теста и полимер, которые сравнивали с эталонной балкой из обычного цемента. Испытания показали, что балка, сделанная по образцу перламутра, показала в 17 раз большую прочность и в 19 раз большую пластичность. 

