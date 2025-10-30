Состояние кровеносных сосудов в сетчатке глаза связано со скоростью биологического старения и болезнями сердца, выяснили ученые Университета Макмастера (Канада) и НИИ здоровья населения (PHRI).

Ученые установили, что более простое строение и меньшая разветвленность сосудов сетчатки говорит о большем риске сердечно-сосудистых заболеваний и вероятности ускоренного биологического старения. Выводы были сделаны на основе обследования 74 тысяч человек.

«Соединив сканирование сетчатки, генетику и биомаркеры крови, мы обнаружили молекулярные пути, которые помогают объяснить, как старение влияет на сосудистую систему», — цитирует доцента Университета Макмастера Мари Пигейр журнал Science Advances.

У людей с менее разветвленными сосудами есть и другие признаки старения — более высокий уровень воспаления и сокращение продолжительности жизни на клеточном уровне.

Исследование крови и генетических особенностей помогли ученым определить, какие именно белки вызывают старение и заболевания сердца. Эти данные помогут в разработке новых лекарств.