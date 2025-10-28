НАВЕРХ
США начали задерживать россиян за «похищение» собственных детей

Sibnet.ru
Полиция США
Фото: © U.S. Marshals Service

Власти Соединенных Штатов начали задерживать граждан РФ за «похищения» собственных детей, сообщило Министерство иностранных дел России на своем сайте.

«Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами», — говорится в сообщении.

Ведомство рассказало о случае, произошедшем весной 2025 года: россиянку задержали в Нью-Йорке из-за якобы незаконного вывоза ребенка из страны. При этом в графе «отец» в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего стоял прочерк.

Однако американские силовики все равно оформили задержание, потому что бывший муж-американец предъявил результаты ДНК-теста на отцовство. Ребенок женщины в момент ее задержания находился в России.

МИД настоятельно порекомендовал российским гражданам «тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США». «А лучше — воздерживаться от них», — отметило внешнеполитическое ведомство.

