Китай ввел безвизовый режим для россиян

Источник:
РИА Новости
Китайский город Чунцин
Китайский город Чунцин
Фото: Jay Huang / CC BY 2.0

Китай с понедельника, 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для российских граждан. Теперь въехать в страну по упрощенной процедуре можно туристам и бизнесменам.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что 30-дневный безвизовый режим для россиян будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Теперь въехать в Китай россияне могут с общегражданскими заграничными паспортами без оформления визы. Новая политика распространяется на туристические и деловые поездки, а также на разного рода гуманитарные обмены, посещения родственников или транзит.

При этом безвизовый режим не распространяется на граждан, прибывающих в Китай с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей, экспедиторов и переводчиков, разъяснило РИА Новости российское посольство в Пекине. 

Находиться на территории КНР с момента въезда в страну можно 30 дней. В течение 24 часов с момента въезда на территорию Китая граждане России, если они проживают вне отелей, обязаны оформить в полиции регистрацию по месту пребывания.

В течение разрешенного периода пребывания (30 дней) допускается перемещение по всей территории Китая, за исключением зон, имеющих ограничения на въезд для иностранцев, в частности, Тибетского автономного района, уточнила российская дипмиссия в КНР.

Когда можно иметь два загранпаспорта
