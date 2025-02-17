МВД объяснило, когда можно иметь два загранпаспорта

Граждане России официально могут иметь не более двух загранпаспортов, следует из материалов главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

«Официально можно иметь два загранпаспорта, но второй обязательно должен быть нового образца», — приводит ТАСС документы МВД России.

В ведомстве пояснили, что в загранпаспортах нового образца отпечатки указательных пальцев и цифровая фотография хранятся в чипе, который вшит в одну из страниц документа. Сканирование пальцев рук при оформлении биометрического паспорта предусмотрено с 12 лет.

Загранпаспорта, содержащие электронный носитель информации, в России оформляются с 2005 года. Для этого каждый гражданин должен оплатить госпошлину.