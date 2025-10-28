НАВЕРХ
Создан виртуальный тур по красноярской писанице

Один из рисунков Шалаболинской писаницы, расположенной в Красноярском крае
Один из рисунков Шалаболинской писаницы
Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

Ученые создали виртуальный тур по Шалаболинской писанице, расположенной на юге Красноярского края, сообщила пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН. Люди начали оставлять на писанице изображения 7 тысяч лет назад, в эпоху неолита.

Это один из самых больших и один из самых древних памятников с петроглифами в Минусинской котловине. Изображения расположены на протяжении нескольких километров, на разных ярусах прибрежного скального массива. Теперь с ней можно познакомиться на расстоянии.

«К сожалению, многие шалаболинские петроглифы находятся в аварийном состоянии, как из-за естественного разрушения поверхности скального массива, так и из-за посещения людей, все еще оставляющих надписи. Нижние ярусы постоянно испытывают на себе воздействие паводка. <…> Время на то, чтобы оцифровать изображения на плоскостях и максимально полно их изучить, крайне ограничено», — говорится в сообщении.

Создана первая прививка от депрессии

Шалаболинская писаница была открыта в конце XIX века, и с этого времени не прекращается его изучение. Памятник наскального искусства включает около 500 плоскостей и скальных фризов с рисунками. Изображения выполнены в различной технике: минеральными красителями (охрой), путем выбивки, шлифовки, гравировки.

