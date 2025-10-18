НАВЕРХ
Создана первая прививка от депрессии

Molecular Psychiatry
Лаборатория, ученые
Коллектив японских исследователей разработал прививку от депрессии на основе созданного вещества PA-915. Статья ученых опубликована журналом Molecular Psychiatry.

Препарат блокирует специфический рецептор PAC1, который реагирует на нейропептид PACAP — молекулу, которая принимает участие в стрессовых реакциях организма. Эксперименты на животных показали, что вещество снимает все симптомы депрессии и хронического стресса.

Тест на предпочтение сахарозы (это стандартный метод оценки депрессивного состояния у грызунов) положительный эффект от единственной дозы препарата сохранялся в течение восьми недель. Это беспрецедентно длительный период действия для антидепрессанта.

Кроме этого, PA-915 восстановил плотность дендритных шипиков в медиальной префронтальной коре — области мозга, которая отвечает за регуляцию эмоций и принятие решений. При депрессии их количество снижается, что нарушает работу нейронных сетей.

При этом PA-915 не вызывал никаких поведенческих нарушений у здоровых мышей без стресса. Это указывает на принципиально иной механизм действия по сравнению с существующими антидепрессантами.

Разработанный японскими учеными препарат может стать основой для разработки антидепрессантов нового поколения — полностью безопасных и начинающих действовать практически немедленно после приема.

