Сын Дэвида Бекхэма запустил карьеру рок-музыканта

Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм — Круз стал рок-музыкантом. 20-летний отпрыск легендарного футболиста и Пош Спайс представил на суд публики сразу две песни собственного сочинения.

Свой первый трек If Every Day Was Christmas тогда еще 11-летний Круз выпуcтил еще в 2016 году. Это была по-детски наивная, милая поп-песня о том, как было бы здорово, если бы каждый день было Рождество.

Творчество повзрослевшего Бекхэма-младшего звучит заметно тяжелее: перегруженные гитары соседствуют с синтезаторами и глубокими басами, поверх которых начинающий музыкант поет о чем-то не вполне разрешенном.

Дебютные треки Бекхэма Optics и Lick the Toad написаны в соавторстве с Люком Причардом из группы The Kooks. Обе композиции спродюсировали Джастин Рейзен, работавший с Charli XCX и Yeah Yeah Yeahs, и Льюис Песаков.

Песни были положительно встречены в соцсетях. Пользователи не исключают, что молодой музыкант может стать «новым лицом британского инди».