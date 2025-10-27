НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сын Дэвида Бекхэма запустил карьеру рок-музыканта

Источник:
Sibnet.ru
195 2

Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм — Круз стал рок-музыкантом. 20-летний отпрыск легендарного футболиста и Пош Спайс представил на суд публики сразу две песни собственного сочинения.

Свой первый трек If Every Day Was Christmas тогда еще 11-летний Круз выпуcтил еще в 2016 году. Это была по-детски наивная, милая поп-песня о том, как было бы здорово, если бы каждый день было Рождество.

Творчество повзрослевшего Бекхэма-младшего звучит заметно тяжелее: перегруженные гитары соседствуют с синтезаторами и глубокими басами, поверх которых начинающий музыкант поет о чем-то не вполне разрешенном.

Дебютные треки Бекхэма Optics и Lick the Toad написаны в соавторстве с Люком Причардом из группы The Kooks. Обе композиции спродюсировали Джастин Рейзен, работавший с Charli XCX и Yeah Yeah Yeahs, и Льюис Песаков.

Девочка из Новосибирска восхитила наставников детского «Голоса»

Песни были положительно встречены в соцсетях. Пользователи не исключают, что молодой музыкант может стать «новым лицом британского инди».

Еще по теме
Девочка из Новосибирска восхитила наставников детского «Голоса»
Группа «Тату» выпустит альбом с песнями 20-летней давности
Shaman превознес Ким Чен Ына в песне
Песня Валерии вошла в лонг-лист «Грэмми»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Названы лучшие бюджетные наушники
Как отдыхаем на 4 ноября в 2025 году
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Топ комментариев

nicollaich

Лучше бы она оставалась гинекологом и дальше..

DADMAL

И о какой гуманности может идти речь.

velam

Питомники переполнены и собаки там сидят голодные, проще нейтрализовать и все.

DADMAL

Про питомники это бизнес про то что подкармливают это зря а при ссср было проще был утиль и все на этом...