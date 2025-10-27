Наступила шестидневная рабочая неделя

Россияне на наступившей новой неделе будут работать шесть дней подряд: с понедельника по субботу (с 27 октября по 1 ноября). После этого будет два выходных дня и один праздничный выходной 4 ноября.

Такой график связан с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, чтобы получился неразрывный трехдневный отдых.

Три подряд дня отдыха — это воскресенье, понедельник и вторник, а следующая рабочая неделя, на которую выпал праздник Дня народного единства, будет трехдневной. Она продлится с 5 по 7 ноября.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечают 4 ноября. Он посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.