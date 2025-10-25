Почему в самолете надо пить воду

Полет в самолете — стресс для организма. Сухой воздух в салоне приводит к обезвоживанию, которое повышает риск тромбозов и у человека даже может случиться инфаркт или инсульт. Поэтому на борту надо пить обычную воду.

Влажность в самолете составляет около 5-25%, в то время как людям для комфорта необходимо около 45-60%. Если бы на борту влажность была высокой, это привело бы к выпадению конденсата. Что вызвало бы коррозию, опасную для конструкции воздушного судна.

Когда воздух вокруг сухой, вода со слизистых (носа, глаз, рта и горла) притягивается к более сухим молекулам воздуха вокруг. За час в полете человек может потерять литра до полутора воды.

Обезвоживание и, соответственно, повышение вязкости крови могут привести к тромбозу, отеку головного мозга, сердечному приступу, внезапному снижению артериального давления, почечной недостаточности.

Первые симптомы обезвоживания четкие и легко заметные. Это головная боль, усталость, тошнота и сухость во рту.

Аэрокосмическая медицинская ассоциация (AsMA) рекомендует пить около 0,25 литра воды в час, находясь в полете.

Врачи советуют пить именно простую воду. Допустимы натуральные соки без мякоти. Высокое содержание в сладких газировках усиливает жажду и способствует еще большему обезвоживанию. Сильно обезвоживает организм и алкоголь.