Четыре района Новосибирска на сутки останутся без воды

Источник:
Sibnet.ru
Смеситель
Фото: © Sibnet.ru

Водоснабжение жителей четырех районов Новосибирска будет ограничено с позднего вечера вторника и возобновится поздно вечером в среду. Отключение почти на сутки потребовалась для плановых работ на водоводе.

Сотрудники «Горводоканала» накануне приступили к замене запорной арматуры на магистральном трубопроводе диаметром 1200 мм. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев распорядился, чтобы работы были завершены в течение 23 часов – до 22.00 среды, 22 октября.

На время снижения параметров холодного водоснабжения в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Дзержинском районах также снижена подача горячей воды, сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании. На температуре батарей в квартирах ремонтные работы не скажутся.

Запуск трубопровода в работу после ремонта будет происходить поэтапно, во избежание гидравлических ударов, уточнила пресс-служба «Горводоканала».

Сибирь #Город #Новосибирск
