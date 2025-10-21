Водоснабжение жителей четырех районов Новосибирска будет ограничено с позднего вечера вторника и возобновится поздно вечером в среду. Отключение почти на сутки потребовалась для плановых работ на водоводе.

Сотрудники «Горводоканала» накануне приступили к замене запорной арматуры на магистральном трубопроводе диаметром 1200 мм. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев распорядился, чтобы работы были завершены в течение 23 часов – до 22.00 среды, 22 октября.

На время снижения параметров холодного водоснабжения в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Дзержинском районах также снижена подача горячей воды, сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании. На температуре батарей в квартирах ремонтные работы не скажутся.

Запуск трубопровода в работу после ремонта будет происходить поэтапно, во избежание гидравлических ударов, уточнила пресс-служба «Горводоканала».