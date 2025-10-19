НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Как СССР и Япония прекратили войну. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
119 0

Советский Союз и Япония 19 октября 1956 года подписали декларацию о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений. До этого момента две державы с 9 августа 1945 года формально оставались в состоянии войны.

Документ подписали председатель Совета министров СССР Николай Булганин и премьер-министр Японии Итиро Хатояма. Декларация зафиксировала отказ сторон от взаимных претензий, возникших в результате конфликта.

Текст документа содержал положение об условиях пограничного размежевания. Важным моментом была судьба Южно-Курильских островов — СССР согласился на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАляску продали или сдали в аренду

Однако фактическая передача этих островов Токио должна была пройти после заключения мирного договора между СССР и Японией. Советское руководство таким «подарком» добиться от Японии нейтрального статуса.

Но расчет не оправдался — США начали давить на японское руководство, чтобы помешать заключить мирный договор на согласованных условиях. Токио стал требовать «возврата» островов Итуруп и Кунашир, на что получил отказ.

Мирный договор между Россией (как правопреемницей СССР) и Японией не подписан до сих пор. При этом Москва в 2004 году подтвердила приверженность декларации 1956 года и заявила о готовности вести на ее основе территориальные переговоры с Японией. 

Еще по теме
Секрет Аляски: продали или сдали в аренду
Россия передала США досье об убийстве Кеннеди
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Как Китай испытал первую атомную бомбу
смотреть все
Политика #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык
Обсуждение (0)
Картина дня
России предрекли победу на Украине «в ближайшие недели»
Госдума увеличит срок явки по электронной повестке
Евросоюз счел «политическим кошмаром» встречу Трампа и Путина
Опубликовано расписание ЕГЭ на 2026 год
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Нарышкин рассказал о «глобальной партии войны» в Европе
32
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
18
Германия призвала Венгрию арестовать Путина
17
Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник
16
Российский министр напомнил о готовящих пищу на открытом огне