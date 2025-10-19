Как СССР и Япония прекратили войну. СПРАВКА

Советский Союз и Япония 19 октября 1956 года подписали декларацию о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений. До этого момента две державы с 9 августа 1945 года формально оставались в состоянии войны.

Документ подписали председатель Совета министров СССР Николай Булганин и премьер-министр Японии Итиро Хатояма. Декларация зафиксировала отказ сторон от взаимных претензий, возникших в результате конфликта.

Текст документа содержал положение об условиях пограничного размежевания. Важным моментом была судьба Южно-Курильских островов — СССР согласился на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Аляску продали или сдали в аренду

Однако фактическая передача этих островов Токио должна была пройти после заключения мирного договора между СССР и Японией. Советское руководство таким «подарком» добиться от Японии нейтрального статуса.

Но расчет не оправдался — США начали давить на японское руководство, чтобы помешать заключить мирный договор на согласованных условиях. Токио стал требовать «возврата» островов Итуруп и Кунашир, на что получил отказ.

Мирный договор между Россией (как правопреемницей СССР) и Японией не подписан до сих пор. При этом Москва в 2004 году подтвердила приверженность декларации 1956 года и заявила о готовности вести на ее основе территориальные переговоры с Японией.