Секрет Аляски: продали или сдали в аренду

Российская империя 18 октября 1867 официально передала Аляску американцам. Сумма сделки составила 7,2 миллиона долларов (сегодня это эквивалентно примерно 160 миллионам долларов). Есть устойчивый миф, что Аляску тогда лишь сдали в аренду. Разберемся, как было на самом деле.

Первое русское поселение на Аляске в 1784 году основал путешественник и предприниматель Григорий Шелихов. После этого Аляска получила название Русской Америки. Однако уже 30 марта 1867 года Россия и США подписали договор, по которому территория отходила во владение американцев.

Купили или арендовали

Согласно подписанному в Вашингтоне договору, США отошли полуостров Аляска, береговая полоса шириной 10 миль вдоль западного берега Британской Колумбии и ряд островов. Общий размер передаваемой территории составил около 1,519 миллиона квадратных километров.

Стоимость квадратного километра составила всего 4,7 доллара. Россия благодаря продаже Аляске получила примерно 11,5 миллиона рублей, которые пошли на строительство железных дорог. Для сравнения — весь бюджет Российской империи в 1867 году составлял 443 миллиона рублей.

Возможно, именно незначительная сумма сделки породила легенду: Аляску не продали, а сдали американцам в аренду на 99 лет. Таким образом, в 1966 году территория якобы должна была вернуться Советскому Союзу.

Однако официальная история сделки хорошо документирована и опровергает теории об аренде. Договор в Вашингтоне подписали полномочный представитель российского императора Эдуард Стекль и госсекретарь Уильям Сьюард.

Оригинал документа содержит термин cession — он подразумевает «уступку» территории, безвозвратную передачу всех прав собственности. Договор не содержит никаких упоминаний о сроке аренды, праве выкупа или возврата территории России.

Оригинал договора о продаже Аляски Фото: © U.S. National Archives

Юридическая передача Аляски состоялась 18 октября 1867 года в городе Новоархангельск (будущий Ситка). Под орудийные салюты был спущен русский флаг и поднят американский. Согласно документу, в российской собственности остались только православные церкви.

Откуда взялся миф об аренде

Корни версии об аренде Аляски могут уходить в 1853-1856 годы. Во время Крымской войны, чтобы защитить уязвимые североамериканские владения от атак британского флота, Россия действительно вела переговоры о временной фиктивной продаже Аляски американской компании.

Тогда США предложили императору Александру II заключить фиктивный договор на три года для защиты от англичан. Однако эта сделка в итоге не была реализована и не имела отношения к событиям 1867 года.

Еще один популярный миф — пропажа денег за Аляску из-за гибели корабля «Оркни» с грузом золотых монет. В реальности все средства, оговоренные в соглашении, были успешно получены в 1868 году. После этого их сразу потратили «на покупку принадлежностей для железных дорог».