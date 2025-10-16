НАВЕРХ
Эксперт назвала безопасную суточную дозу кофе

Источник:
NEWS.ru
Кофемашина gaggia
Фото: © gaggia

Безопасная суточная доза кофе составляет 400 миллиграммов, это три-четыре чашки, рассказала диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Превышение нормы грозит бессонницей, тревожностью и даже сбоями в работе сердца.

Кофеин снижает чувствительность к усталости, приводит к временному повышению энергии и учащению пульса. Он может повышать кортизол и адреналин в крови, что обеспечивает «боевое» состояние, но временный прилив энергии может смениться длительным синдромом усталости, цитирует диетолога NEWS.ru. 

Три ошибки при употреблении утреннего кофе

Врач отметила, что некоторые люди очень чувствительны к кофеину, из-за чего испытывают тревогу и даже тахикардию всего от 100–200 миллиграммов. Потребление кофе также стоит ограничить беременным женщинам и людям с тревожными расстройствами, гипертензией или аритмиями.

Чтобы избежать проблем, Мухина посоветовала делать перерыв между порциями не менее двух-трех часов и не пить кофе за шесть-восемь часов до сна. Кроме того, полезно устраивать «кофейный выходной» два дня в неделю, заменяя напиток на травяной или зеленый чай, цикорий или шоколад.

