НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Перечислены три ошибки при употреблении утреннего кофе

Источник:
20minutos
129 0

Испанский врач-эндокринолог Франсиско Росеро перечислил три ошибки, которые люди допускают при употреблении утреннего кофе.

Для сохранения бодрости в течение дня перед чашкой утреннего кофе нужно выпивать стакан воды, приводит издание 20minutos совет врача. «Во время сна организм в течение нескольких часов обходится без воды, поэтому многие люди просыпаются в состоянии обезвоживания», — объяснил Росеро.

По его словам, утреннее питье воды играет важную роль в улучшении работы органов пищеварительной системы и головного мозга. Вода стимулирует активность кишечника, что в свою очередь, может снизить риск неприятных последствий, таких как изжога, вздутие живота и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые часто возникают после завтрака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему растворимый кофе не бодрит

Кроме того, по мнению врача, кофе не следует пить сразу после пробуждения, так как он может только усугубить обезвоживание, стимулируя мочеиспускание и усиливая потерю жидкости.

«Важно помнить, что кофе в первой половине дня может усилить ощущение усталости, если не восполнить водный баланс в организме», — предупредил эндокринолог.

Росеро также рекомендовал пить кофе без молока и сахара, так как добавки могут ухудшить усвоение кофеина и ослабить ожидаемый бодрящий эффект.

Еще по теме
Определен момент максимальной сонливости в течение дня
Ученые связали одиночество и физическую боль
Врач объяснила причину хронической усталости осенью
Один анализ крови определит старение разных частей тела
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Армия России нанесла удар возмездия за атаку на Крым
Трамп заявил о возможности Украины вернуть все территории
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили масштабное обновление
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
24
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
22
Умер находившийся в коме режиссер Тигран Кеосаян
16
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны