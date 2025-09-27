Перечислены три ошибки при употреблении утреннего кофе

Испанский врач-эндокринолог Франсиско Росеро перечислил три ошибки, которые люди допускают при употреблении утреннего кофе.

Для сохранения бодрости в течение дня перед чашкой утреннего кофе нужно выпивать стакан воды, приводит издание 20minutos совет врача. «Во время сна организм в течение нескольких часов обходится без воды, поэтому многие люди просыпаются в состоянии обезвоживания», — объяснил Росеро.

По его словам, утреннее питье воды играет важную роль в улучшении работы органов пищеварительной системы и головного мозга. Вода стимулирует активность кишечника, что в свою очередь, может снизить риск неприятных последствий, таких как изжога, вздутие живота и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые часто возникают после завтрака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему растворимый кофе не бодрит

Кроме того, по мнению врача, кофе не следует пить сразу после пробуждения, так как он может только усугубить обезвоживание, стимулируя мочеиспускание и усиливая потерю жидкости.

«Важно помнить, что кофе в первой половине дня может усилить ощущение усталости, если не восполнить водный баланс в организме», — предупредил эндокринолог.

Росеро также рекомендовал пить кофе без молока и сахара, так как добавки могут ухудшить усвоение кофеина и ослабить ожидаемый бодрящий эффект.