Shaman превознес Ким Чен Ына в песне

Источник:
Sibnet.ru

Shaman на концерте в КНДР
Фото: © ЦТАК

Российский певец Shaman на выступлении в Северной Корее, представил композицию, воспевающую лидера КНДР Ким Чен Ын. Войдет ли она в его постоянный репертуар, неизвестно.

«Товарищ Ким Чен Ын, товарищ Ким Чен Ын, Корею он ведет вперед. И в ногу вместе с ним, и в ногу вместе с ним шагает весь народ», — поет Shaman. Видео с концерта честь 80-летия Трудовой партии Кореи на прошлой неделе опубликовал телеграм-канал «Светский хроник».


На этом концерте Ким Чен Ын приобнял певца Shaman’а, выражая благодарность российским артистам.

Это второй визит Shaman’а в КНДР, в августе он приехал в Пхеньян в составе делегации России по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

