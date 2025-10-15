НАВЕРХ
Почему люди регулярно икают

Фото: © wallpaperflare.com

Каждому человеку знакома икота. В основе этой реакции лежат сложные механизмы, связанные с далекими предками людей амфибиями. У этих существ икота выступает важным элементом дыхательного процесса, позволяя им проталкивать воду через жабры, не затрагивая легкие.

Для млекопитающих икота в ходе эволюции утратила свое первоначальное значение, однако рефлекс до сих пор включается на определенные раздражители, которые воздействуют на так называемый блуждающий нерв.

Блуждающий нерв связывает внутренние органы с центральной нервной системой. Он проходит из грудной клетки в брюшную полость. В районе диафрагмы нерв тесно прилегает к пищеводу. Именно здесь чаще всего он травмируется.

Например, нерв раздражается, если человек глотает крупные куски пищи, переедает, сидит в неудобной позе, делает резкий вдох. Длительное сжатие нерва опасно, поэтому организм немедленно реагирует, посылая сигнал в центральную нервную систему.

После этого на помощь приходит диафрагмальный нерв. В результате пульсирующей активности этого нерва возникает икота — резкие сокращения диафрагмы. Икота устраняет раздражение блуждающего нерва, после чего реакция прекращается.

Чтобы быстрее избавить от икоты, лучше всего глубоко вдохнуть и задержать дыхание, «продавливая» диафрагму вниз. Также можно выпить пару глотков воды или со всей силы потянуться. Все эти действия уменьшают давление на блуждающий нерв.

