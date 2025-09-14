Любители пива оказались привлекательны для комаров

Любители пива становятся привлекательнее для комаров на 35%, к такому выводу после специального исследования пришли ученые из университета Радбауд (Нидерланды).

Нидерландские ученые провели эксперимент в необычных условиях — прямо на музыкальном фестивале Lowlands. Участие а не приняли около 500 добровольцев.

Результаты показали, что любители пива становятся для комаров привлекательнее примерно на 35%. Повышенное внимание насекомые проявляли и к тем, кто делил постель с партнером накануне.

Напротив, недавний душ и использование солнцезащитного крема снижали вероятность оказаться целью, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный на сервисе препринтов bioRxiv.

Комары ориентируются не только на углекислый газ и тепло, но и на химические сигналы кожи, которые изменяются под влиянием привычек человека. Эти объясняет, почему одни люди становятся настоящими «магнитами» для насекомых.