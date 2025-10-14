НАВЕРХ
Число работающих пенсионеров и предпенсионеров выросло на треть

РИА Новости
Число сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста в России выросло на 30% за восемь месяцев 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в совместном исследования hh.ru и негосударственного пенсионного фонда «Эволюция».

«Наблюдается тенденция, когда старшие поколения уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности», — цитирует РИА Новости директора по исследованиям hh.ru Марию Игнатову. 

Она добавила, что в этой ситуации работодатели пытаются привлекать молодежь и сохранить опытные кадры, для этого создают программы поддержки — от расширенного дополнительного медстрахования (ДМС) до корпоративных пенсионных программ (КПП).

Расширенный социальный пакет с корпоративной пенсионной программой чаще используют финансовые компании (17 тысяч вакансий) и нефтегазовые (3 тысячи вакансий) и компании, связанные с перевозками и логистикой (1 тысяча вакансий).

