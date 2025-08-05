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Назван средний размер пенсии в России

Источник:
РИА Новости
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Размер средней пенсии в России к началу июля 2025 года составил почти 23,5 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда РФ.

Размер средней пенсии в стране с начала года увеличился на 281 рубль. К 1 июля показатель достиг отметки в 23 456 рублей, приводит РИА Новости данные Соцфонда.

В то же время средняя пенсия работающих пенсионеров остается ниже размера социальных выплат для нетрудоустроенных пожилых граждан.

Если первая составляет 21 115 рублей в месяц, то вторая находится на уровне почти в 24 тысячи рублей. Таким образом, разрыв в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров составил почти 3 тысячи.

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Жизнь #Общество
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