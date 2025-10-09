Путин объяснил поражение лайнера AZAL неисправностью ПВО

Две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не ударили напрямую по азербайджанскому пассажирскому самолету AZAL, а взорвались в нескольких метрах, сообщил президент Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в четверг.

Самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) потерпел крушение под Актау в Казахстане в декабре 2024 года после того, как не смог совершить посадку в Чечне. Погибли 39 из 67 человек, находившихся на борту, включая семь из 16 россиян. Как заявил после авиакатастрофы Алиев, самолет был поврежден внешним воздействием в районе чеченской столицы, что привело к потере управления.

«Следствие заканчивается, и сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента России, вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО.

«И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет — если бы это произошло, он рухнул бы на месте, — а взорвались — может быть, это была самоликвидация — в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет», — объяснил Путин.

Глава РФ добавил, что с российской стороны будет сделано все по компенсациям и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.

«Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию под контролем. <…> Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос», — ответил Путину Алиев.