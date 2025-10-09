НАВЕРХ
Учения по поимке тигра прошли в Калининградском зоопарке. ВИДЕО

Sibnet.ru
Калининградский зоопарк поделился забавным видео, в котором сотрудники «охотятся» на человека в костюме тигра — ролик разошелся по Сети.

«Видео кажется забавным, но на самом деле, за этой картинкой скрываются десятки тренировок. Шутка ли, научить полторы сотни сотрудников действовать слаженно и четко!» — говорится в посте Калининградского зоопарка в телеграм-канале.

На такой тренировке сотрудники зоопарка оттачивают навык поимки опасного животного. На передовой учений — ветеринарные врачи и водители. Их задача аккуратно подъехать к животному, заботливо усыпить его с помощью дротика со снотворным и водворить по месту постоянной прописки.

На этот раз «тигр» оказался очень резвым и уворачивался от преследователей, отмечается в сообщении.

В Калининградском зоопарке тигра нет, поэтому всегда ловят этого хищника, чтобы никто не перепутал, рассказала контент-редактор учреждения Екатерина Михайлова изданию «Подъем». Роль «тигра» преходящая, недостатка в кандидатах нет: «Обычно просто спрашивают, кто хочет быть тигром – и лес рук».

