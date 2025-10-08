Участие в террористической организации вменили 17-летнему красноярцу

Задержан 17-летний подросток из Красноярска, следствие считает его участником деятельности украинского военизированного объединения «Азов» (признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена), сообщил Следственный комитет России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Холдинг в 497 млрд изъяли у миллиардера

По версии следствия, подросток является сторонником украинского военизированного националистического объединения, в апреле 2024 года он связался в мессенджере с участником этой организации и «вступил в ее ряды с целью борьбы против действующего в России политического режима».

Включительно по август 2025 года подозреваемый передавал информацию о штабе волонтеров, собирающих гуманитарную помощь для военных, участвующих в СВО. Также подросток передал личные данные своего родственника-военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий.

Подозреваемый задержан, следствие ходатайствовало о заключении его под стражу. Материалы для возбуждения дела предоставила региональная ФСБ. Дело возбуждено по статье «участие в деятельности террористической организации».