Ранее судимой телеведущей-иноагенту Лазаревой добавили срок

Источник:
Sibnet.ru
215 0
Татьяна Лазарева
Фото: © @lazarevatut

Осужденная за оправдание терроризма телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ, включена в список террористов и экстремистов) признана виновной за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, общий срок составил семь лет колонии, сообщила прокуратура Москвы.

В декабре 2024 года Лазареву приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. На телеведущую обратили внимание после ее интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», в котором она «публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив публичное оправдание терроризма».

Лазареву объявили иноагентом в 2022 году. В феврале 2025 года телеведущая два раза в своем телеграм-канале «Лазарева тут!» распространила материалы без соответствующей пометки. Ее два раза штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Назначенные судом штрафы она не оплатила.

Пресненский суд Москвы признал ее виновной в уклонении от обязанностей иноагента. Общий срок составил семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Он будет исчисляться с момента задержания Лазаревой в России или экстрадиции.

Лазарева — уроженка Новосибирска, ее путь к известности начался в команде КВН НГУ «В джазе только девушки», дважды ставшей чемпионом Высшей лиги КВН. В 1994 году Лазарева переехала в Москву. Долгое время была «лицом» телеканала СТС. Живет в Испании с 2016 года.

