Кремль назвал поставку Украине Tomahawk серьезной эскалацией

Поставка Киеву крылатых ракет Tomahawk, если она произойдет, станет серьезным витком эскалации, поскольку речь может идти об оружии в ядерном исполнении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это будет серьезный виток эскалации, который, вместе с тем, не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима. Но здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении», — цитирует ТАСС Пескова.

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал слова лидера США Дональда Трампа. Тот заявил, что уже «почти принял» решение о передаче Tomahawk Украине, но он сначала хочет узнать, что именно планируют в Киеве.

«Мы так понимаем, что нужно дождаться, наверное, более четких заявлений, если они последуют. Что касается поставок вооружений — сначала они происходят, а потом звучат уже заявления. По крайней мере, так всегда было при администрации [Джо] Байдена, нам это хорошо известно. Как на этот раз — посмотрим», — сказал Песков.