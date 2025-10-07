Трамп «почти принял» решение о поставке ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет знать, как их будут использовать

«Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им журналистам в Белом доме.

При этом президент США особо отметил, что не хочет эскалации конфликта на Украине.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что решение США о поставке Украине Tomahawk приведет к «разрушению позитивных тенденций в отношениях».

Дальность полета ракеты Tomahawk составляет от 500 до 2,5 тысячи километров, в зависимости от модификации. Она может нести до 450 килограммов взрывчатки. Ракетками этого типа вооружены надводные корабли и подлодки США.

В 2023 году была испытана сухопутная установка для пуска Tomahawk — Typhon. На вооружение США поступило всего несколько батарей этого комплекса.