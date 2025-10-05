Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США

Решение США о поставке Украине Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях, заявил президент России Владимир

«Это приведет к разрушению наших отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас», — сказал Путин в комментарии журналисту ВГТР Павлу Зарубину.

Американские власти обсуждают возможность поставок на Украину дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Окончательное решение по этому вопросу примет президент <...>. Я оставляю слово за президентом, но я знаю, что мы прямо сейчас обсуждаем этот вопрос», — сказал Вэнс.