Кадыров стал дважды героем Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © телеграм-канал Рамзана Кадырова

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание «Герой Чеченской Республики» и вручили медаль «Золотая звезда Героя ЧР», сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов. Аналогичное звание Кадыров получил в 2023 году.

«Под вашим мудрым и решительным руководством Чеченская Республика прошла путь от тяжелых испытаний к миру, стабильности и процветанию», — написал Даудов в поздравительном посте в телеграм-канале.

Звание «Герой Чеченской Республики» было учреждено в ноябре 2022 года. Медаль представляет собой восьмиконечную звезду, изготовленную из 70 граммов золота 750-й пробы. На основной части сверху размещена надпись «Къонах» («Герой»), а нижняя часть украшена лозунгом «Аллаху Акбар. Ахмат — сила». Обладатель звания Героя Чечни может претендовать на социальные льготы и денежную выплату.

«Героя Чеченской Республики» Кадырову присвоили еще в феврале 2023 года. Он стал первым, кто удостоился этого звания. В октябре того же года звание Героя Чечни было присвоено сыну Кадырова Адаму.

У Кадырова насчитывается более 80 наград и званий: государственных, ведомственных, региональных, общественных, спортивных и ряда других.

Мать Кадырова наградили за заслуги перед Херсонской областью

