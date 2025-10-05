Пенсии в России повысят дважды в 2027 году

Стоимость одного пенсионного коэффициента в России В 2027 году может увеличиться до 168,57 рубля.

Размер одного пенсионного коэффициента по планам правительства РФ будет проиндексирован дважды за 2027 год. Первое увеличение пройдет 1 февраля до 163,03 рублей, второе — с 1 апреля до 168,57 рублей, рассказали РИА Новости источники в правительстве.

В 2028 году пенсионный коэффициент может вырасти до 181,97 рублей.

По данным ЦБ РФ, объем совокупного портфеля пенсионных средств во втором квартале текущего года достиг почти 9 трлн рублей, увеличившись на 13% относительно аналогичного периода 2024 года.