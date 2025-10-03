Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись у границы России

Пятеро солдат-призывников потерялись в Норвегии у границы с Россией. Перед этим они около двух недель отрабатывали навыки незаметности, сообщила местная полиция.

Молодые солдаты потерялись в области Финнмарк. Полицейские проводят поисковую операцию. Солдат ищут, используя дроны и собак. Главными версиями происшествия считаются несчастный случай или то, что солдаты заблудились, сообщил телеканал TV2.

По данным полиции, сначала пропавшими считались десять солдат, но пятерых уже нашли. Трое из них самостоятельно вышли к месту встречи, еще двух солдат обнаружили с вертолета.