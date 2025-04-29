Дорожный указатель «Лох» снова украли

Дорожный указатель на село Лох в Саратовской области снова пропал, сообщается в телеграм-канале населенного пункта.

«Очередной знак — все», — говорится в посте под фото с опорами, на которых нет указателя.

«Это у нас все время уже. Вот это слово, наверное, привлекает всех. Гости у нас очень часто приезжают, и каждый раз, когда они приезжают, каждый раз пропадает. Мы уже к этому привыкли», — сообщил изданию «Подъем» представитель администрации Новобурасского района.

По его словам, самое долгое время, когда провисела табличка, — это 140 дней. В полицию из-за этих краж не обращаются.