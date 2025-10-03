Великий герцог Люксембурга отречется от престола

Великий герцог Люксембурга Анри после 25-летнего правления в пятницу, 3 октября отречется от престола в пользу своего 43-летнего сына Гийома (Вильяма).

Впервые о своем решении оставить престол 70-летний монарх сообщил еще в июне 2024 года. Тогда великий герцог не озвучил причину своего решения. Наконец, в канун Рождества, в декабре 2024 года монарх объявил, что уходит на пенсию.

«Для большинства представителей моего поколения пришло время уйти на пенсию, это естественный процесс. Это касается и меня. Я объявил о назначении принца Гийома заместителем премьер-министра», — передает слова монарха портал The Royal Watcher.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путин и коллеги: возраст и стаж мировых лидеров

Великий герцог Анри — старший сын из пяти детей герцога Жана и великой герцогини Жозефины-Шарлотты. Он является девятым великим герцогом Люксембурга и одним из 12 монархов в Европе. Он взошел на престол в 2000 году, после того как его отец отрекся от престола после 36 лет правления.

Герцог Анри женат на Марии Терезе, великой герцогине Люксембургской, уроженке Гаваны кубинского происхождения. У пары пятеро детей: Гийом, Феликс, Луи, Александра и Себастьян.