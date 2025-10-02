Семья туристов с маленьким ребенком пропала в горах Красноярского края

Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Трое туристов — супруги и их пятилетняя дочь — пропали в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района, ведутся широкомасштабные поиски, сообщили СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия и полиция региона.

По предварительным данным, 64-летний мужчина, 48-летняя женщина и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились к горе Буратинка. Очевидцы видели, как они шли с большими туристическими рюкзаками. Известно, что взрослые имеют опыт туризма.

Семья перестала выходить на связь. С заявлением о пропаже обратился их знакомый. Найден автомобиль пары, который она оставили в поселке Кутурчин.

Проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия с привлечением сил КГКУ «Спасатель», сотрудников полиции, волонтеров, местных жителей из числа охотников и рыбаков. Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты.